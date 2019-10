Gigi Becali lanseaza provocarea: 'Daca FCSB ia sub 21 de puncte, sa scrieti pe prima pagina Becali e prost'

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, este convins că echipa sa va acumula 21 de puncte în cele nouă etape rămase de jucat în 2019, în Liga I, potrivit news.ro.

"În 9 meciuri facem 27 de puncte. E posibil, hai să gândesc şi logic, să nu fiu numai teribilist, să spunem CFR echipă puternică, să zicem că poţi să faci un egal, Craiova, hai să spunem că poţi să faci un egal, că e echipă puternică, cu Viitorul poţi să faci un egal, că e echipă puternică. Pe celelalte trebuie să le spulberăm, să le dăm 3, 4, 3, 4-0. Spun că aş fi mulţumit cu un egal în meciurile astea cu CFR, Craiova şi Viitorul, să zicem şase puncte. 27 minus minus 6, 21, eu asta zic, ţineţi asta, declaraţia mea, şi să o avem ca istorie. Declaraţei istorică pentru anul 2019, să vedem dacă eu, Becali, sunt prost sau sunt deştept. Dacă nu e între 21 şi 27 de puncte, mă suni şi spun că eu sunt prost. Poţi să spui: Bă, Becali, tu eşti prost! Dacă eu iau sub 21 de puncte în 9 etape să scrieţi pe prima pagină Becali, prost", a declarat Becali, la Pro X.

El a precizat că nu este supărat pe atacantul Adrian Popa, care şi-a criticat antrenorul, pe Bogdan Argeş Vintilă, că nu îl foloseşte mai mult. În acelaşi timp, Becali i-a dat mână liberă tehnicianului să-l sancţioneze pe jucător pentru afirmaţiile lui.

Citește și: Nebunie mare în cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui Dincă: ‘S-a dat ordin pe unitate să nu aibă acces’

"Am vorbit cu el, i-am spus: Bă, nu sunt supărat de declaraţiile tale, pentru că eşti un jucător consacrat, am câştigat împreună, ai şi o vârstă, nu sunt supărat pentru ce ai spus. Deşi le spui degeaba, tu le spui, dar să ştii că am avut o convenţie cu tine, joacă cine e în formă, cine câştigă campionatul. Dacă tu faci o cursă şi oboseşti pentru că tu ai trei kile în plus - 'nu, că nu am' - bă, tu ai, nu trebuie să te cântăresc eu, eu nu cântăresc decât cu ochiul, eu văd că tu faci o cursă şi după aia îţi tragi sufletul, nu erai aşa înainte. Înainte era mai bezemtic, acum e mai echilibrat, dar face o cursă şi oboseşte. De ce? Pentru că are 3 4 kile în plus. E adevărat că el a câştigat meciul, de aia nici nu m-am supărat pe el, că el a câştigat meciul. Centrare direct pe capul lui Gnohere. E pasă de gol sau gol, e totuna, asta pe care a băgat-o în cap e mai mult de 50 la sută gol, e 70 la sută gol. Vintilă mi-a spus (n.r. - că e nemulţumit de declaraţia lui Popa), dar eu îi am spus: Nu te uita la mine, e treaba mea ce relaţie am eu cu jucătorii. Eu o am pe-a mea, tu o ai pe-a ta. Tu eşti pe corabie cu ei, eu sunt acasă şi mă interesez de marfă, dacă a ajuns la bord, tu îţi faci meseria ta, ceartă-i! Domne, că nu e în regulă, că a zis că cutare... Tu nu te uita ce fac eu, că eu am o relaţie specială cu Popică, e prietenul meu, eu sunt prieten cu Popică, cu toţi ăştia cu care am câştigat pe vremuri sunt prieten cu ei. Tu îţi faci meseria ta, nu-mi spune mie cum îţi faci meseria, dă cu el de pământ, dă-l la afară, scoate-l în tribună, fă ce vrei tu cu el. Educaţia, pedagogia sunt ale tale, tu eşti profesorul, pe mine nu mă interesează, scoate-l pe Popică şapte meciuri, nu mă interesează, fă-i ce vrei lui Popică, amendă, nu mă interesează, tu nu te uita la relaţia mea cu jucătorii, îi dai afară pe toţi, şi pe Tănase, şi pe Coman dacă nu se antrenează", a precizat omul de afaceri.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, la Ploieşti, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a XIII-a, ultima a turului sezonului regulat al Ligii I.

Au marcat Daniel Florea ’13 pentru Chindia, Leca ‘30 (autogol) şi Gnohere ’57, pentru oaspeţi.