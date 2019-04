Gigi Becali renunța la jucatorii Adrian Stoian si Florentin Matei

Gigi Becali a declarat, luni, că jucătorii Adrian Stoian şi Florentin Matei nu vor mai rămâne în lotul echipei FCSB din vară, informează News.ro.

"Nu cred (n.r. - că mai rămân). E posibil, dar nu cred. Nu cred pentru că eu acum deja mai aduc doi jucători. Nu vi-i spun. Şi cine rezistă, rezistă, ca să ştie toată lumea. Eu o să aduc doi-trei jucători, nu dau nume. Rezistă unul, rămâne unul. Nu rezistă trei, afară toţi trei. Nu mai stau să mai cresc, să mai aştept puţin, nu mai am timp. Pentru că fotbalul în Europa creşte şi noi rămânem pe loc, dacă nu facem calificări în Liga Campionilor o să murim încet, încet", a declarat Becali, la DigiSport.

Gigi Becali a este convins că echipa sa va lua campionatul, "cu voia Domnului".

"Dan Petrescu e băiat deştept, care este opţiunea lui? Ce, el face cum am făcut noi, anul trecut, cu Iaşiul? Dan Petrescu e băiat deştept. El, după fiecare meci, trebuie să rămână pe primul loc. Chiar dacă îi bate FCSB tot pe primul loc sunt. Asta e opţiunea lui, primul loc. Pe ei asta îi interesează, primul loc, nu cum am făcut noi cu Iaşiul. El calculează în aşa fel încât să rămână pe primul loc şi el cu noi va juca la fel. Pe el îl interesează cum să scoată un meci egal cu Steaua. Ce a jucat cu Craiova va juca (n.r. - cu FCSB). Dar nu cred că la infinit va putea să rămână aşa. Djokovici nu mă interesează, nu discutăm acum de transferuri. Aseară am văzut doi jucători mari, Cicâldău şi Mateiu şi dacă aveau lângă ei o echipă, câştigau fără probleme meciul ăsta. O să câştig campionatul cu voia Domnului. O să facă Dumnezeu şi o să câştigăm şi campionatul. Nu se poate la infinit ca să câştigi fără să joci nimic. Luaţi jocul nostru cu Craiova şi luaţi jocul CFR-ului cu Craiova! Nu merge aşa la infinit", a spus Becali.

El a precizat că a dorit foarte mult transferul lui Răzvan Marin la FCSB, dar a putut să-l achiziţioneze pe jucătorul care va evolua la Ajax Amsterdam din vară: "Noi l-am vrut foarte mult, tot am încercat, tot am încercat, ce să facem?"

Înaintea meciului cu Sepsi, Becali nu mai susţine că formaţia din Sfântu Gheorghe este apropiată de CFR Cluj.

"Nu cred, pentru că CFR nu mai este echipă ungurească. Nu le convine nici lui Sepsi să fie două echipe ungureşti. Noi suntem o echipă ungurescă şi nu mai avem nicio treabă cu CFR, aşa cred eu. Sepsi e echipă românească, dar acolo investesc ungurii. Nu le convine, că ar fi o concurenţă între ei. CFR vrea să scoată eticheta de echipă ungurească", a spus el.

FCSB va evolua, luni, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I.