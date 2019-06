Gigi Becali risca sa ramana fara jucatori: 'Cumparam telefoane cu butoane si le dam. Daca vrei la FCSB, telefon cu buton. Nu esti obligat sa stai'

Gigi Becali a declarat, joi, la Digi Sport, că s-a înţeles cu Bradley de Nooijer pentru venirea acestuia la FCSB şi ar urma să plătească 500.000 de euro pentru acesta potrivit news.ro

“N-a plecat Morais, dar nu-i departe. Nu-l las să plece până nu-l iau pe De Nooijer. Mi-a spus Hagi: Gigi, vorbeşte cu el, ţi-l dau, înţelege-te cu jucătorul. Jucătorul a zis că da, vrea să vină. Din punctul meu de vedere, dacă nu se suceşte Gică... Are dreptul să se sucească. Pentru De Nooijer, 500.000”, a spus Becali.

El a menţionat că Ianis Hagi, dacă ar fi fost la FCSB, ar fi fost transferat pe o sumă mare: “Dacă-l aveam pe Ianis mai discutam cu cineva de 3-4 milioane? Nu vreau să spun mai multe. Se duce în străinătate. Dacă era la mine se ducea pe mult. Nu ştiu eu, dar nu discutam nici de 8 dacă era”.

În ceea ce-l priveşte pe Florin Tănase, Becali a spus că pe acesta l-ar vinde cu cinci milioane de euro. ”Nu e adevărat că ar da 5 milioane de dolari. Am discutat cu cineva, eu am cerut 6 milioane de euro, el a zis că ei dau 5 milioane de euro. Îl dau şi cu 5, dar nu e oferta clară; dacă vin cu o ofertă scrisă, îl dau. El e jucător bun, dar trebuie să îşi facă şi el viitorul, are 24-25 de ani. Singurii jucători care nu se vând la ora asta de la FCSB sunt Man, Coman, Moruţan”, a precizat Gigi Becali referitor la o eventuală plecare a fotbalistului în MLS.

După ce miercuri a spus că jucătorii nu vor avea televizoare în camera în cantonamentul de la Academia FCSB, el a menţionat că fotbaliştii nu vor avea acolo nici telefoane inteligente. “Hagi nu are televizoare la academie. Acum cumpărăm telefoane cu butoane şi le dăm. Dacă vrei la FCSB, telefon cu buton. Nu eşti obligat să stai”, a adăugat el.