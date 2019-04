Gigi Becali se joaca de-a declaratiile: 'Online am jucat. Sa inceapa o investigatie si le zic ca am mintit'

Gigi Becali a recunoscut zilele trecute că a pariat la meciurile tur din sferturile Champions League şi a câştigat 25.000 de euro, mediafax.

Acum, patronul FCSB susţine că nu riscă nicio suspendare din partea forurilor ce conduc fotbalul autohton, fiindcă în regulament s-ar specifica faptul că nu ai voie să mizezi pe meciurile din competiţia în care activezi, respectiv Liga 1 Betano.

"În regulament spune că nu se permite parierea în competiţiile în care activezi. Nu-i nicio problemă! Dacă ne calificăm, nu mai pariez nici în Champions League, gata! Am momente când spun că suntem puternici, am momente când spun că nici de turul 3 preliminar nu trecem. Am momente când îmi vine să mă las de fotbal! Entuziasmul meu spune că ne calificăm, că facem. După aia îi văd cum stau pe teren şi spun că n-am cum să ajung nicăieri cu ei. La circ, unde să ajung? M-a înnebunit fotbalul asta, nu mai înţeleg nimic din el!", a spus Becali la PRO X.

”Când a jucat Ajax cu Juventus, am luat în combinaţie de două, că bate Barcelona şi bate Ajax sau meci egal şi am luat 25.000 de euro. Am vrut să pun şi acum, dar mi-a spus Mihai că îi spulberă Juventus. Eu am încredere în echipa asta. Am pus 10.000 de euro pe 1X, combinat cu siguranţă Barcelona câştigă. Am pus că m-a enervat MM, că îi distruge Juventus. Am câştigat 25.000 de euro. Şi vorbeam la începutul meciului când domina Juventus, şi i-am zis să aştepte, că Juventus m-a obosit. Şi m-a sunat după pauză şi mi-a spus: ”Băi, Gigi, nu mai înţeleg nimic””, a declarat zilele trecute Becali, la Digi Sport.

”Nu am mai pariat, am pus o dată. Nu am pus pe numele meu, ce, am pus pe numele meu? Online am jucat. Să înceapă o investigaţie şi le zic că am minţit. Trebuie să demonstreze cineva. Dacă eu zic că am împuşcat pe cineva ieri, ce faci, mă bagi la puşcărie?” - Gigi Becali