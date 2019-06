Gigi Becali spune ca da 7 milioane de euro pentru Alexandru Cicaldau

Gigi Becali a declarat, marţi, că ar fi dispus să îi plătească lui CSU Craiova clauza de reziliere de 7 milioane de euro pentru Alexandru Cicâldău şi a menţionat că a avut ocazia să aducă la FCSB mai mulţi jucători de la actuala naţională Under 21. El a mai spus că Romario Benzar a fost transferat la Lecce cu două milioane de euro.

Becali, care a împlinit 61 de ani marți, a mai vorbit, la Digi Sport, despre mesajul critic de zilele trecute al lui Mirel Rădoi la adresa sa: “Mirel la ora asta poate să spună orice pentru că îşi permite. Îmi bagă milioane, nu mă supăr pe el. E singurul om care poate să spună ce vrea. Eu râd, nu mă supăr. Când zice ceva eu râd. A realizat că a avut cu ce. Noi avem o generaţie de excepţie. Toţi jucătorii sunt unul şi unul. Cu Germania, o să-i scoatem şi pe ei. Avem de la mijloc în sus o echipă năucitoare”.

"Singurul jucător a cărui clauză mă gândesc să o plătesc e Cicâldău. Are 7 milioane de euro. Nu îl lasă impresarul să schimbe clauza. Dacă îl vând pe Florinel Coman sau pe Man, mă gândesc să îi plătesc clauza de reziliere. Seamănă cu Verratti”, a afirmat Becali în ceea ce îl priveşte pe Alexandru Cicâldău.

El a menţionat că a primit o ofertă foarte mare pentru Florinel Coman. "Azi m-a întrebat cineva dacă îl dau pe Florinel cu 20 de milioane de euro. Am zis nu. M-a întrebat cât vreau. Am spus că nu are o sumă. Va avea un preţ când va veni cu Cupa în mână. Nu a fost un club, a fost un impresar. A vrut să vadă preţul".

Despre unii dintre actualii componenţi ai naţionalei de tineret, Gigi Becali a spus că ar fi putut să ajungă la FCSB: “Dacă era după mine, Manea era la noi. Puteam să-l iau şi l-am luat pe Bălaşa. Pe urmă, pe Paşcanu puteam să-l iau gratis acum un an jumate, nu l-am luat. Nedelcearu - puteam să-l iau cu un milion de la Dinamo. Cicâldău, înainte să-l dea la Craiova m-a sunat impresarul lui. Pe Băluţă nu l-am luat, e prea lent. În atac puteam să-l iau pe Petre cu 500.000 şi n-am dat. Acum am negociat cu ei şi cer 3 milioane. Să vedem cu Ianis. Nu cred că mai pot să-l iau pe Ianis, are prea multe oferte”.

Becali a confirmat transferul lui Romario Benzar la Lecce, anunţat în presa sportivă: “Benzar la Lecce, 2 milioane. La ora asta pentru mine 2 milioane nu e transfer bun. Jucător ca Benzar fundaş dreapta nu găsesc, dar m-a rugat şi impresarul: ‘Lasă-l să plece, e viaţa lui’. M-a sunat băiatul: ‘Îţi mulţumesc toată viaţa pentru ce ai făcut’. Lasă ţigara şi te vei transfera la echipe mult mai mari’”.

