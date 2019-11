Gigi Becali, vizat intr-un nou dosar la DNA : Am spalat bani, hai, fix, la revedere!

Noi probeme la DNA pentru patronul FCSB, Gigi Becali, care potrivit propriilor afirmatii este cercetat intr-un nou dosar pentru spalare de bani. "Am spalat bani cu nepotul meu. S-au dus banii din contul meu in contul lui si din contul lui la mine in cont. Am spalat bani, hai, fix, la revedere," declara ironic Gigi Becali.