Gigi Becali vrea sa faca Ajax la FCSB: 'Daca nu pot castiga bani din fotbal, de ce sa nu ma las? Mi-am facut o strategie'

Gigi Becali e convins că FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, nu are şanse acum în cupele europene, dar din sezonul următor echipa va deveni o forţă. Va cumpăra cei mai buni de la Viitorul şi toţi fotbaliştii vor avea salarii pe măsură.

"Dacă luăm campionatul, avem un traseu bun până în play-off. Acolo, te spulberă. Dacă nu pot câştiga bani din fotbal, de ce să nu mă las? Mi-am făcut o strategie, trebuie să fac ceva! Toate sunt calculate, îmi calculez şi eu viaţa şi paşii. Singura şansă e să păstrezi jucătorii, să le măreşti salariile, să nu se gândească ei la transferuri", a spus Becali la Pro X.

Finanţatorul FCSB a continuat: "Pe Florinel l-am tot criticat eu, l-am scos, dar o să fie mare jucător. Începe să fie puternic, o să fie mare fotbalist, o să vedeţi. Se coace, o să fie mare fotbalist, e şi serios. O să-i zic: 'Îţi fac salariul ăsta, nu mai vrei să pleci. Îi spun să mai stea doi ani la Steaua, el să aibă mulţumire sufletească. O generaţie cu Man, Coman, Morutan, Tănase are şanse în Liga Campionilor. Noi să facem ceva gen Ajax, dar cu bani mai puţini. Degeaba te duci tu în Europa, te spulberă aia! Eu vorbesc, dar trebuie să ai şi strategie! Noi am rămas în urmă. Nu ne-am dat seama, am dormit. Toţi s-au întărit, noi suntem singurii care au dormit".

Becali a anunţat care va fi strategia viitoare: "Am început deja să gândesc strategia. Dau bani de la mine, altceva n-am ce să fac. E posibil să intrăm în Europa League, sunt 15-20 de milioane în joc. Dacă nu, pun bani de la mine şi încerc lovitură. Dacă nu, n-are cine şi moare tot fotbalul românesc. Hagi nu poate sparge gheaţă, trebuie bani. Gică trebuie să scoată bani, nu să scoată. Eu cu el trebuie s-o spargem. Eu iau jucători de la el şi spargem gheaţă. Vreau spectacol, să vină lumea să vadă! Le măresc salariile jucătorilor, altfel n-avem nicio şansă. Te bate Ludogoret! Hagi produce jucători, mi-a dat jucători că nu-i cumpără altcineva în România. Asta e misiunea lui, să facă, să producă, ia bani. Ce, facem barter? Eu îi dau bani pe jucători!".