Gigi Becali vrea sa obtina 20 de milioane de euro de pe urma lui Florinel Coman

Gigi Becali a anunţat, vineri, că vrea să obţină 20 de milioane de euro de pe urma lui Florinel Coman. Finanţatorul FCSB a declarat că a avut o ofertă de opt milioane de euro pentru internaţionalul U21, însă nu este mulţumit de aceasta potrivit mediafax.

De asemenea, Becali a făcut o comparaţie între veniturile încasate de echipa sa şi cele ale rivalei CFR Cluj, care s-a calificat în grupele Europa League, iar joi a obţinut prima victorie, contra lui Lazio, scor 2-1.

"L-am luat pe Coman cu trei milioane şi am avut ofertă de opt milioane. Acum negociez pe 10 milioane şi vreau 20 de milioane. Că aşa negociez eu, din 10 în 10 milioane. O să vedeţi pe termen lung care e suma de bani pe care o încasez eu şi suma pe care o încasează CFR. Luaţi să vedeţi datoriile pe care le are CFR şi datoriile pe care le are FCSB. Totul se rezumă la bani", a declarat Gigi Becali, la ProX.

În iunie 2019, după meciul excelent făcut de Coman la naţionala U21 a României, contra Angliei, scor 4-2, la Campionatul European, Becali declara euforic că îşi doreşte 100 de milioane de euro pentru fotbalistul în vârstă de 21 de ani.

"Am vorbit acum cu cineva şi i-am zis că Florinel nu se negociază azi. Florin nu e negociabil azi. Dacă-mi dă cineva 20 de milioane, nu! E posibil să facă 100 de milioane, nu-l dau cu 20. Am vorbit şi cu el. I-am zis că mai are nevoie de sacrificiu. Dacă face şi sacrificiu, va fi de talia lui Ronaldo. Un jucător de talia lui Ronaldo nu poate fi dat cu mai puţin de 100 de milioane”, declara Becali, în timpul Campionatului European din Italia şi San Marino.

În acest sezon, Coman a evoluat în 15 partide la FCSB, reuşind patru goluri şi trei pase decisive. Extrema stânga a fost integralist şi pentru naţionala României U21, contra Danemarcei, scor 1-2, în preliminariile EURO 2021. În meciul disputat la 10 septembrie, Coman a înscris un gol şi a ratat o lovitură de la 11 metri.