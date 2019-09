Gillian Anderson va fi Margaret Thatcher in serialul „The Crown”

Gillian Anderson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Gillian Anderson, cunoscuta din „The X Files”, „The Last King of Scotland” si „The Fall”, s-a alaturat distributiei celui de-al patrulea sezon al serialului „The Crown”, in care va interpreta rolul fostului prim-ministru Margaret Thatcher, a anuntat Netflix. Intr-un comunicat, ea a transmis: „Sunt atat de incantata sa fac parte din echipa «The Crown» si sa am ocazia de a portretiza o femeie atat de complicata si controversata. Thatcher a fost, fara indoiala, formidabila, dar explorez cu placere dincolo de suprafata si, indraznesc sa spun, ma indragostesc de emblematica persoana care, iubita sau dispretuita, a definit o era&rdquo ...