Gina Pistol a spus ce se intampla, de fapt, la Asia Express: “E foarte greu”

Gina Pistol a plecat deja la Asia Express, care se filmeaza in Filipine si Taiwan, unde va ramane timp de 60 de zile! Frumoasa blondina a recunoscut ca ii este destul de greu sa stea departe de familie, dar si de iubitul ei, de Smiley. In plus, experienta este destul de traumatizanta pentru Gina Pistol. Trebuie sa se trezeasca foarte devreme, iar locurile de cazare nu sunt prea pe placul ei.

Ce face Gina Pistol la Asia Express, departe de Smiley

Vedeta a avut probleme cu bagajul, deoarece nu avea suficient spatiu pentru tot ce dorea saia cu ea. “De fiecare data cand imi fac bagajul pentru «Asia Express», ma gandesc nu ce sa iau, ci ce sa nu mai iau! E foarte greu sa ingramadesc in doar doua geamantane tinutele pentru atatea zile de filmare si toate lucrurile utile de care o femeie are nevoie. Mai si apar pe sticla!

Deci, pe langa haine, pe care le pregatesc inainte de filmari alaturi de Eniko Szanto, am produse pentru ingrijirea tenului, a unghiilor, cosmetice, geanta de machiaj plus un portfard pe care il tin mereu cu mine pe teren, produse de par, de igiena personala… Nu sunt deloc putine!”, a declarat Gina Pistol pentru libertatea.ro.

Gina Pistol se trezeste foarte devreme

”Trebuie sa ma trezesc mai devreme in fiecare dimineata ca sa ma pregatesc si asta poate insemna cu aproape doua ore inainte, caci dimineata eu am ritmul meu. Nu imi place sa fiu pe fuga, imi place sa imi incep fiecare zi cu o energie buna”.

Din cand in cand, Gina Pistol mai are si timp liber. Vedeta a povestit pentru libertatea.ro ce ii place sa faca in astfel de momente foarte rare. “In zilele de tranzitie, cand mai am cateva ore libere, prefer sa stau sa imi reorganizez bagajul si sa-mi fac o zi de spa, daca se poate numi asa: unghii, o masca de fata, putin timp pentru mine prin care sa imi reincarc bateriile”, a spus Gina Pistol.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.