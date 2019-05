Gina Pistol, devastata de moartea lui Alex Faur. Iata ce mesaj a transmis vedeta

gina pistol devastata de moartea lui alex faur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alex Faur era un tanar cunoscut in lumea mondena autohtona, care se invartea in anturajul bogatasilor de la noi. Alex este un apropiat al milionarilor din Romania, facand parte si din gasca vedetelor, prin prisma relatiei de amicitie pe care o are cu fiul celebrului designer Elie Saab. Printre prietenii acestuia se numara Gina Pistol, Ana Morodan, Anastasia Soare, Delia, Catalin Botezatu, dar si multe alte vedete. Imediat dupa auzul tristei vesti, Gina Pistol a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu ea si cu Alex Faur, alaturi de un mesaj trist „Fie-ti ingerii aproape, fii in pace” a scris Gina Pistol, pe Instagram. Doliu in lumea mondena din Romani ...