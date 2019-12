Gina Pistol, ironie suprema la adresa Deliei Matache: “Eu eram fana declarata Andra” Continuarea a lasat-o fara cuvinte

Gina Pistol a facut ironia suprema la adresa Deliei Matache. Prezentatoarea TV i-a dezvaluit juratei de la “iUmor” motivele pentru care a ales sa ramana fana declarata a Andrei Maruta. Mihai Bendeac si Cheloo au fost si ei “intepati” de simpatica moderatoare a emisiunii “Asia Express”, dar si a show-ului culinar “Chefi la Cutite”.

Gina Pistol, ironie suprema la adresa Deliei Matache

Gina Pistol a fost una dintre surprizele placute din cadrul editiei trecute de la “iUmor”. Dupa ce si-a facut intrarea pe scena cunoscutei emisiuni de la Antena 1, carismatica prezentatoare l-a luat in colimatoriu pe cel mai iubit jurat al show-ului de divertisment: “Mihai… idolul femeilor – femeilor trecute de 60 de ani”. Din sala au rasunat rasetele si chiar si actorul Mihai Bendeac s-a amuzat la gluma vedetei. In plus, el a marturisit: “Stiam ca vine (n.r.: o replica acida)”.

Gina Pistol si-a continuat “intepaturile” pregatite pentru acesta: “Te simt emotionat… sau?”, iar Mihai Bendeac a reactionat: “Intotdeauna in prezenta ta”. Ulterior, moderatoarea de la “Asia Express” a spus: “Da? Am citit undeva, pe Instagram, de fapt, ca ajuta foarte mult daca ne imaginam ca suntem dezbracati”.

Mihai Bendeac nu s-a putut abtine si a intrerupt-o: “Eu fac asta de cand ai intrat pe scena”. Chiar daca avea multe emotii, Gina Pistol a reusit sa isi faca numarul: “Stai, ca acum are si Cheloo emotii. Nu mai bine faceti unul cu celalalt? Va imaginati ca sunteti dezbracati”. Dupa aceste replici, cantaretul a intervenit: “Daca terminam cu tine, e ok”.

Dupa ce a mai facut o serie de glume acide la adresa lui Mihai Bendeac, prezentatoarea de la “Chefi la Cutite” a lansat o ironie pentru Delia Matache.

“(…). O sa te las imediat. Bine, banuiesc ca esti obisnuit cu asta. Hai sa cadem de acord ca parintii tai cu un copil prea mult. Si incheiem aici.

Delia, apreciez putina feminitate in grupul vostru si asta fara sa mai adaug aportul lui Mihai. Si vreau sa iti spun ca eu eram fana declarata Andra. Dar, de cand am vazut cum te imbraci si cum te machezi, imi place si mai mult Andra”, a afirmat Gina Pistol in cadrul show-ului “iUmor”.

“Ok”, a fost singura replica a Deliei Matache, dupa care a inceput sa rada alaturi de colegii ei din juriu si spectatorii emisiunii.

“Si pentru ca tot vorbim despre muzica… Ati vazut si voi ultima stire: ca s-a reunit Andre?! E o veste fantastica, nu? Si poate fi si pentru Nick, care are si acum sperante. Sau pentru 3 Sud Est sau pentru L.A. Sau Animal X. Sper sa se reuneasca cu totii, pentru ca, sincera sa fiu, ma bucur enorm cand somerii isi gasesc de munca. (…)”, si-a continuat prezentatoarea TV ROAST-ul pentru juratii de la “iUmor” si nu numai.

