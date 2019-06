GIP: Politicienii vand padurile Romaniei. Politicienii USR

Ana Ciceală, consilier local USR și o vajnică apărătoare a parcurilor și copacilor din București, administrează o firmă străină care a cumpărat 11.000 ha de păduri în România pentru exploatare forestieră. Firma a fost achiziționată în decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator de lemn din România, relatează Grupul de Investigații Politice The post GIP: Politicienii vând pădurile României. Politicienii USR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.