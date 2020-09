glo Hyper Nativ prezinta miniseria glocals – cetațeni ai lumii

glo Hyper Nativ prezintă glocals – o miniserie despre tendințe globale și influențe locale: ediția limitată glo™ Hyper Nativ prezintă lumea ca pe un loc colorat și divers, cu o diversitate de gusturi, percepții și combinații care nu pot decât să ne îmbogățească experiențele și alegerile

: seria include 4 episoade, 4 invitați și gazda show-lui – Alex Coteț, scenarist și regizor, care este mai mult decât pregătit să exploreze ideile și percepțiile invitaților noștri: oare în ce direcție va evolua această conversație? Cetățeni ai lumii , o serie de descoperiri încântătoare : 4 artiști din 4 orașe culturale mari din lume – Londra, New York, Tokyo și Barcelona – se află la București să vorbească despre cum decurge viața lor într-un mediu cultural divers și să descopere experiențe și arome locale

: 4 artiști din 4 orașe culturale mari din lume – Londra, New York, Tokyo și Barcelona – se află la București să vorbească despre cum decurge viața lor într-un mediu cultural divers și să descopere experiențe și arome locale O călătorie culturală virtuală susținută de glo Hyper: seria este disponibilă pe pagina de Instagram glo_Romania, în fiecare marți începând cu 25 august

British American Tobacco (BAT) a lansat recent în România glo Hyper Nativ, o ediție limitată a celui mai inovator dispozitiv de încălzit tutunul din portofoliul companiei de până acum. Conceptul din spatele ediției limitate glo Hyper Nativ este acela de a explora gusturi și preferințele culturale locale, de a descoperi tendințe și experiențe globale și de a facilita o conversație între acestea, în cadrul unei serii de 4 episoade numite glocals, menite să treacă dincolo de separarea ori așa, ori altfel, dezvăluind despre & mai mult.

Show-ul este găzduit de Alex Coteț, scriitor și regizor, căruia i se vor alătura într-o conversație culturală 4 artiști care locuiesc la Londra - Anthony Fiory, New York – Roland Bosma, Tokyo - Mitsuki Shirai și Barcelona – Bianca Dumitrașcu. Într-un format relaxat, dar surprinzător, vor trece prin experiențe diferite în domeniul modei - de la SH la o abordare de lux, street food - de la reconfortanții mici până la faimosul hotdog din New York, despre design interior - de la seninătatea zen-ului la folclorul local dinamic și despre design de obiect - într-un episod despre capacitatea de a transforma obiecte devenite inutile în artă.

„Diversitatea este un element cheie al etosului nostru la BAT. Avem clienți foarte diferiți, parteneri comerciali și, mai ales, angajați foarte diverși în cele 200 de piețe în care operăm. Diversitatea culturală și incluziunea sunt foarte apreciate, deoarece ele contribuie la inovație, creativitate și moduri diferite de a gândi.

Seria glocals susținută de glo Hyper Nativ este o invitație pentru clienții noștri de a descoperi noi tendințe, perspective diferite și noi alegeri pe care le pot face”, a declarat Christian Klug, Director de marketing al Ariei Europa Centrală și de Sud în cadrul British American Tobacco.

”Am fost imediat atras de vibrația foarte realistă a seriei, care cred că poate deveni un reper în crearea unui conținut de calitate: captivant, incluziv și complet sincer, neprelucrat. M-am simțit foarte bine să întâlnesc niște personaje excentrice, să ne dezvăluim reciproc niște plăceri vinovate și ciudățenii vizavi de cultura fiecăruia. Fiecare invitat are o filosofie de viață interesantă și un trecut care inspiră, aidoma unor personaje de film. La finalul zilei, am înțeles că este foarte important să fii sincer cu tine, să îți accepți gusturile și părerile contradictorii uneori – asta ne face originali, până la urmă”, a spus Alex Coteț, gazda seriei glocals

Primul episod al seriei a fost difuzat marți, 25 august, cu prezentarea invitatului din Londra, iar următorul episod apare marți, 1 septembrie, cu prezentarea invitatului din New York. Seria rulează pe pagina de Instagram glo_Romania. glo Hyper este cel mai inovator produs de încălzire a tutunului (THP) al BAT, care încălzește, nu arde tutunul, de aceea are un potențial de risc redus față de fumat. glo Hyper oferă două moduri de utilizare: standard și boost. În modul standard, dispozitivul este pregătit pentru utilizare în 20 de secunde, iar sesiunea durează 4 minute[1]. În modul boost, dispozitivul este pregătit pentru utilizare în 15 secunde, iar sesiunea durează 3 minute. Dispozitivul se încarcă complet în 120 de minute și poate fi utilizat pentru 20 de sesiuni consecutive.

Ediția limitată glo Hyper Nativ lansată recent păstrează simplitatea caracteristică designului original al produsului – un singur buton, un singur dispozitiv – îmbogățită însă cu un aspect nou, menit să celebreze diversitatea culturală, în 4 culori diferite (albastru, galben, negru și roșu). Kit-ul glo™ Hyper Nativ include un dispozitiv, 2 pachete de consumabile și un obiect creat de unul dintre cei 4 designeri români colaboratori în proiect, pachetul fiind disponibil pe www.glo.ro la prețul special de 100 de lei.

Despre British American Tobacco in Romania

British American Tobacco este unul dintre cei mai mari investitori în economia României și cel de-al doilea cel mai mare contribuitor la bugetul de stat, cu peste 1.8 miliarde de euro plătiți anual ca taxe și accize. Investiția BAT în fabrica sa de la Ploiești a depășit pragul de 500 de milioane de euro, din 1996 până în prezent. Compania angajează peste 3.000 de oameni și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de aprovizionare și distribuție.

Despre British American Tobacco

British American Tobacco (BAT) face parte dintre cele mai mari companii globale din industria bunurilor de larg consum, oferind produse din tutun și nicotină pentru milioane de consumatori din întreaga lume. Compania are peste 55.000 de angajați, este lider de piață în peste 50 de țări și deține fabrici în 43 de piețe. Portofoliul său strategic include mărci globale de țigarete și o gamă variată de produse cu potențial de risc redus, între care produsele pentru vapat, produsele care încălzesc tutunul și produse moderne pentru uz oral cu nicotină, fără tutun, dar și produse tradiționale pentru uz oral precum snus sau produse din tutun pentru mestecat.

Despre invitații din seria glocals

Alex Coteț este scenarist și regizor, cu experiență în producția publicitară și artistică. Un profesionist autodidact, a început producția de materiale pe YouTube în 2010, parcurgând drumul de la comedie online la scenarist pentru televiziune, producător de emisiuni radiofonice și, în cele din urmă, regizor profesionist. Adesea schimbă rolurile între a fi pe ecran și în spatele camerei, uneori chiar în același timp.

Anthony Fiory (Londra) este născut în Islington, North London. Fiind un copil al anilor ’60, a fost martor la evoluția muzicii și a design-ului de-a lungul anilor. Pasiunea sa este creația magiei în filme, prin efecte speciale și o dinamică specială a cadrelor. O conjunctură magică l-a adus la începutul anilor 2000 la București, unde s-a îndrăgostit de țară și de oameni. Magia încă durează.

Roland Bosma (New York) este un fotograf din New York care, în ultimii cinci ani, a călătorit în lumea întreagă pentru pasiunea sa, fotografia. Când nu se află în Asia, Europa sau New York, orașul său preferat este București, iar ceea ce îl atrage de fiecare dată în ”cea de-a doua sa casă” sunt relațiile de prietenie legate aici.

Mitsuki Shirai este din Tokyo. A plecat din Japonia la 20 de ani pentru a călători și a lucra în alte țări. În prezent, deține un bar în București. Iubește foarte mult atât natura, cât și compania multor oameni.

Bianca Dumitrascu (Barcelona) este designer specializat în typography, cu o experiență de peste 10 ani în comunicare și branding. În timpul anilor în care a lucrat ca art director și grahic designer, a devenit tot mai interesată de litere și de personalitatea lor. Așa a ajuns în Barcelona, unde a urmat un master în Advanced Typography.

[1] glo 2.0, versiunea anterioară a dispozitivului disponibilă pe piață, necesita o pregătire de 40 de secunde pentru utilizare, iar o sesiune dura 3 minute și jumătate