Globurile de Aur 2020: Lista completa a castigatorilor. Cele mai bune filme si productii tv, premiate la Los Angeles

Globurile de Aur 2020, o gală ajunsă la a 77-a ediție, a avut loc duminică noapte, la Los Angeles, şi a dat startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood, scrie digi24.ro. Cele mai bune filme și cei mai buni actori se regăsesc pe lista câștigătorilor.Gigantul de streaming Netflix, care a început să producă în urmă cu şase ani conţinuturi originale, a condus în topul producțiilor nominalizare, având 34 de titluri.Globurile de Aur sunt considerate cel mai bun indicator pentru premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta la 10 februarie.Lungmetrajele „1917”, regizat de Sam Mendes, şi „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au fost desemnate marile câştigătoare ale premiilor Globurile de Aur 2020, acordate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).Serialele „Succession” şi „Fleabag” şi miniseria „Chernobyl” s-au impus în domeniul filmelor de televiziune.O surpriză s-a înregistrat la animație: toată lumea se aștepta să fie câștigător „Frozen 2”, dar trofeul i-a revenit peliculei „Missing Link”Globurile de Aur 2020„1917” (Universal) - câştigător„The Two Popes” (Netflix)„The Irishman” (Netflix)„Joker” (Warner Bros.)„Marriage Story” (Netflix)„Once Upon a Time... in Hollywood” (Sony) - câştigător„Dolemite Is My Name” (Netflix)„Jojo Rabbit” (Fox Searchlight)„Knives Out” (Lionsgate)„Rocketman” (Paramount)Renée Zellweger, „Judy” - câştigătoareCynthia Erivo, „Harriet”Scarlett Johansson, „Marriage Story”Saoirse Ronan, „Little Women”Charlize Theron, „Bombshell”Joaquin Phoenix, „Joker” - câştigătorChristian Bale, „Ford v Ferrari”Antonio Banderas, „Dolor y gloria”Adam Driver, „Marriage Story”Jonathan Pryce, „The Two Popes”Awkwafina, „The Farewell” - câştigătoareAna De Armas, „Knives Out”Cate Blanchett, „Where’d You Go Bernadette”Beanie Feldstein, „Booksmart”Emma Thompson, „Late Night”Taron Egerton, „Rocketman” - câştigătorRoman Griffin Davis, „Jojo Rabbit”Leonardo DiCaprio, „Once Upon a Time... in Hollywood”Eddie Murphy, „Dolemite Is My Name”Daniel Craig, „Knives Out”Kathy Bates, „Richard Jewell”Annette Bening, „The Report”Laura Dern, „Marriage Story” - câştigătoareJennifer Lopez, „Hustlers”Margot Robbie, „Bombshell”Al Pacino, „The Irishman”Joe Pesci, „The Irishman”Brad Pitt, „Once Upon a Time... in Hollywood” - câştigătorTom Hanks, „A Beautiful Day in the Neighborhood”Anthony Hopkins, „The Two Popes”Bong Joon Ho, „Parasite”Sam Mendes, „1917” - câştigătorTodd Phillips, „Joker”Martin Scorsese, „The Irishman”Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood”Noah Baumbach, „Marriage Story”Bong Joon-ho şi Han Jin Won, „Parasite”Anthony McCarten, „The Two Popes”Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood” - câştigătorSteven Zaillian, „The Irishman”„Missing Link” (United Artists Releasing) - câştigător„Frozen 2” (Disney)„How to Train Your Dragon: The Hidden World” (Universal)„The Lion King” (Disney)„Toy Story 4” (Disney)Globurile de Aur 2020. Cel mai bun film în limbă străină„Parasite” (Coreea de Sud), de Bong Joon-ho - câştigător„Les misérables” (Franţa), de Ladj Ly„Dolor y gloria” (Spania), de Pedro Almodóvar„Portrait de la jeune fille en feu” (Franţa), de Céline Sciamma„The Farewell” (China), de Lulu WangHildur Guðnadóttir, „Joker” - câştigătorDaniel Pemberton, „Motherless Brooklyn”Alexandre Desplat, „Little Women”Randy Newman, „Marriage Story”Thomas Newman, „1917”„I’m Gonna Love Me Again”, din „Rocketman” (Elton John şi Bernie Taupin) - câştigător„Beautiful Ghosts”, din „Cats”„Into the Unknown”, din „Frozen 2”„Spirit”, din „The Lion King”„Stand Up”, din „Harriet”„Big Little Lies” (HBO)„The Crown” (Netflix)„Killing Eve” (BBC America)„The Morning Show” (Apple TV Plus)„Succession” (HBO) - câştigător„Barry” (HBO)„Fleabag” (Amazon) - câştigător„The Kominsky Method” (Netflix)„The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)„The Politician” (Netflix)„The Loudest Voice” (Showtime)„Unbelievable” (Netflix)„Catch-22” (Hulu)„Chernobyl” (HBO) - câştigător„Fosse/Verdon” (FX)Kaitlyn Dever, „Unbelievable”Joey King, „The Act”Helen Mirren, „Catherine the Great”Merritt Wever, „Unbelievable”Michelle Williams, „Fosse/Verdon” - câştigătoareJared Harris, „Chernobyl”Sam Rockwell, „Fosse/Verdon”Christopher Abbott, „Catch-22”Sacha Baron Cohen, „The Spy”Russell Crowe, „The Loudest Voice” - câştigătorReese Witherspoon, „The Morning Show”Jennifer Aniston, „The Morning Show”Olivia Colman, „The Crown” - câştigătoareJodie Comer, „Killing Eve”Nicole Kidman, „Big Little Lies”Tobias Menzies, „The Crown”Billy Porter, „Pose”Brian Cox, „Succession” - câştigătorKit Harington, „Game of Thrones”R. ami Malek, „Mr. Robot”Christina Applegate, „Dead to Me”Rachel Brosnahan, „The Marvelous Mrs. Maisel”Kirsten Dunst, „On Becoming a God in Central Florida”Natasha Lyonne, „Russian Doll”Phoebe Waller-Bridge, „Fleabag” - câştigătoareRamy Youssef, „Ramy” - câştigătorMichael Douglas, „The Kominsky Method”Bill Hader, „Barry”Ben Platt, „The Politician”Paul Rudd, „Living With Yourself”Patricia Arquette, „The Act” - câştigătoareHelena Bonham Carter, „The Crown”Toni Collette, „Unbelievable”Meryl Streep, „Big Little Lies”Emily Watson, „Chernobyl”Alan Arkin, „The Kominsky Method”Kieran Culkin, „Succession”Andrew Scott, „Fleabag”Stellan Skarsgård, „Chernobyl” – câştigătorHenry Winkler, „Barry”Covorul roșu a fost deja întins la la Los Angeles, unde vor defila duminică seară vedetele prezente la decernarea Globurilor de Aur 2020.Billy Porter pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2020 Foto: Guliver/Getty Images)Ceremonia are loc la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, evenimentul fiind prezentat de actorul de comedie Ricky Gervais, pentru a cincea oară.„Poveste despre căsnicie” conduce plutonul filmelor favorite, cu șase nominalizări. Este urmat de producția „The Irishman”, semnată Martin Scorsese, care are cinci nominalizări.Producția Netflix „Marriage Story”, de Noah Baumbach, este un portret sensibil al unei căsnicii care se destramă și îi are în rolurile principale pe Scarlett Johansson și Adam Driver, care sunt nominalizați fiecare la premiul pentru cea mai bună actriță și cel mai bun actor într-o dramă.Martin Scorsese are șansa de a atinge recordul Globurilor de Aur primite, dacă își adjudecă al patrulea premiu din carieră. „The Irishman”, film cu un buget de 160 de milioane de dolari i-a readus împreună pe marele ecran pe Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci.Veteranul Martin Scorsese este nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun regizor pentru "Irlandezul: Asasinul mafiei/ The Irishman" şi a câştigat acest trofeu de trei ori, pentru "Bandele din New York/ Gangs of New York" (2003), "Cârtiţa/ The Departed" (2007) şi "Hugo" (2012). Dacă va câştiga anul acesta, îl va egala pe Elia Kazan, care este în prezent regizorul cu cele mai multe Globuri de Aur câştigate. Kazan a fost premiat pentru lungmetrajele "Gentleman's Agreement" (1947), "Pe chei/ On the Waterfront (1954), "Păpuşica/ Baby Doll" (1956) şi "America America", în 1964.„Cei doi papi” , în regia lui Fernando Meirelles, are patru nominalizări la Globurile de Aur, la categoriile „Cel mai bun film dramă” , „ Cel mai bun actor în rol secundar într-un lungmetraj”, pentru „Cel mai bun actor într-un film-dramă” și „Cel mai bun film străin”. Pelicula prezintă povestea celei mai dramatice tranziții de putere din ultimii 2000 de ani, construită în jurul unui dialog între Papa Benedict și succesorul său, Papa Francisc, despre secretele bine păzite ale Vaticanului.Printre filmele cu cele mai multe nominalizări la gala de anul acesta, produse de alte companii decât Netflix, sunt și „Once Upon a Time in... Hollywood”, de Quentin Tarantino, cu cinci, și „Joker”, de Todd Phillips, cu patru.Quentin Tarantino este considerat favorit la premiul Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, cu "Once Upon a Time... in Hollywood". În aceeaşi categorie au fost nominalizate şi filmele "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out" şi "Rocketman".Un asiatic este favorit în categoria dedicată filmelor străine, Bong Joon-ho, cu comedia neagră sud-coreeană "Parasite", premiată deja cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes 2019. Joon-ho concurează cu nume grele ale Hollywood-ului şi la categoria dedicată regiei, respectiv cu Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon A Time In Hollywood"), Martin Scorsese ("The Irishman") şi Todd Phillips ("Joker").La categoria cel mai bun actor, marea bătălie se dă între Christian Bale cu rolul din „Ford vs Ferrari”, Antonio Banderas pentru „Pain and Glory” și Joaquin Phoenix, lăudat pentru prestaţia din „Joker”.Joker este poate cel mai controversat film din lista nominalizărilor. Cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a fost criticat pentru că ar fi prea violent, iar unii critici au susţinut că trebuie interzis. Temerile legate de eventuali imitatori ai personajului principal au adus măsuri de securitate speciale în cinematografe. În ciuda controverselor, „Joker” a fost distins cu trofeul Leul de Aur la Festivalul de la Veneția și este considerat favorit la premiile Oscar.La categoria feminină, Scarlett Johansson, Charlize Theron şi Renée Zellweger par să aibă cele mai mari şanse.O înfruntare deosebită va fi pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, unde sunt nominalizați doi monștri sacri ai cinematografiei: Anthony Hopkins și Al Pacino.Pentru rolul secundar din filmul lui Tarantino, Brad Pitt este şi el considerat favorit, în timp ce pentru rolul principal masculin într-o dramă se detaşează Joaquin Phoenix, cu interpretarea din "Joker".Renée Zellweger este considerată marea favorită la premiul Globul de Aur pentru un rol principal într-o dramă, cu cel din "Judy".Awkwafina este considerată favorită la premiul pentru cea mai bună actriţă într-o comedie, pentru rolul din "The Farewell". Dacă va câştiga, ea va deveni prima actriţă de origine asiatică ce obţine Globul de Aur în această categorie.Sursa foto: Facebook/ Golden Globe Awards 2020 live