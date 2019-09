Globurile de Aur 2020 - Tom Hanks va primi trofeul onorific „Cecil B. DeMille”

Actorul şi producătorul Tom Hanks va primi trofeul onorific „Cecil B. DeMille” la ceremonia de anul viitor a Globurilor de Aur. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Suntem mândri să anunţăm că actorul, regizorul şi producătorul Tom Hanks va primi trofeul «Cecil B. deMille» 2020 pentru impactul asupra industriei filmului. Starul unor clasice ca «Big», «Forrest Gump», «Saving Private Ryan», «Cast Away» şi «A Beautiful Day in the Neighborhood» va primi distincţia la cea de-a 77-a ceremonie a Globurilor de Aur, pe 5 ianuarie”, este anunţul făcut marţi, pe Facebook, de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Tom Hanks, născut pe 9 iulie 1956, în California, este actor, regizor şi producător de film, care a câştigat de două ori premiul Oscar la categoria „cel mai bun actor principal", cu rolurile interpretate în filmele „Philadelphia" şi „Forrest Gump". Starul american a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru prestaţiile sale din filmele „Vreau să fiu mare/ Big", „Salvaţi soldatul Ryan/ Saving Private Ryan" şi „Naufragiatul/ Cast Away". În palmaresul său se mai află patru Globuri de Aur şi un Urs de Argint, câştigat la Festivalul de Film de la Berlin în 1994, pentru „Philadelphia". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Hanks a portretizat pe ecran mai multe personalităţi din viaţa reală precum astronautul Jim Lovell în „Apollo 13", editorul Ben Bradlee de la Washington Post în „The Post", pilotul Chesley Sullenberger în „Sully", căpitanul Richard Phillips în „Captain Phillips", Walt Disney în „Saving Mr. Banks", şi Mister Rogers în „A Beautiful ...