Gloria Albesti, reprezentanta judetului Constanta la barajul pentru promovarea in Liga a 3-a

Stimati parteneri, datorita situatiei starii de urgenta, AJF Constanta a inghetat competitiile fotbalistice din anul competitional 2019-2020 astfel: Liga 4 (loc 5-18), Liga 5, Liga 6, competitiile de copii si juniori.



Pentru locurile 1-4 din Liga 4, datorita diferentei de minim 3 puncte dintre primele 4 clasate, am propus disputarea unui campionat de tip Play-Off organizat pe teren neutru.



La sedinta organizata de AJF Constanta, cu participarea celor 4 echipe din Play-Off: CS Navodari , CS Viitorul Fantanele, CS Agigea, CS Gloria Albesti, s-a prezentat protocolul medical aprobat de Ministerul Turismului si Sportului si Ministerul Sanatatii. Protocolul cuprinde conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru reluarea fotbalului amator.



Astfel un numar de 3 echipe dupa cum urmeaza: CS Navodari, CS Viitorul Fantanele si CS Agigea au comunicat faptul ca nu pot indeplini conditiile prezentate in protocol. Enumeram probleme prezentate:



-lipsa fondurilor financiare pentru efectuarea testelor;

-lipsa fondurilor financiare pentru intrare in cantonament;

-majoritatea sportivilor desfasoara activitati profesionale si timpul nu le permite sa participe la intreg procesul medical care sta la baza protocolului;

-lipsa fondurilor materiale ce impun respectarea protocolului medical.



Urmare a acestor decizii, comitetul de urgenta al AJF Constanta declara echipa CS Gloria Albesti ca reprezentanta a judetului Constanta la barajul de promovare in Liga 3 in zona 7, alaturi de echipele ce vor reprezenta judetele Tulcea si Buzau, se arată într-un comonuicat al AJF Constanța.