Gloria Vanderbilt a murit la 95 de ani. Avea o avere de 200 de milioane de dolari

Gloria Vanderbilt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gloria Vanderbilt, una dintre figurile faimoase din inalta societate americana, a murit la varsta de 95 de ani. Posesoarea unei averi fabuloase, estimata la 200 de milioane de dolari, Gloria s-a nascut, intr-una dintre cele mai bogate familii de peste ocean, care a facut bani in domeniul industriei si cailor ferate. Nascuta in 1924, Gloria Vanderbilt, a crescut in Franta, iar tatal ei a murit pe cand era mica. Asta a insemnat ca tanara s-a aflat in centrul unui proces celebru, privind custodia intre mama si matusa ei, castigat de cea din urma. Dupa ce in tinerete a pozat ca model, Gloria Vanderbilt s-a lansat in moda in anii ’70. A creat o linie de parfumuri, extrem de bine vandute, dar si u ...