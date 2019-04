Glovo isi continua extinderea si se lanseaza in Iasi

Glovo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasi, 17 aprilie 2019 - Glovo, aplicatia de servicii de livrare rapida, este disponibila in Iasi, utilizatorii avand posibilitatea de a cumpara, de a primi si de a trimite orice doresc din si in orasul lor. Dupa Bucuresti si intrarea recenta in Cluj Napoca si Timisoara, Iasi este al patrulea oras din tara in care Glovo va activa. Glovo este un marketplace care permite utilizatorilor sa comande, sa trimita si sa primeasca orice. In aplicatie exista categorii predefinite de unde utilizatorii pot alege in functie de ce isi doresc sa comande: Mancare, Cumparaturi, Cadouri sau Supermarket, categoria prin care acestia pot face cumparaturile pentru acasa in cateva minute. In plus, prin butonul "Orice", util ...