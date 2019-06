„Godzilla: King of the Monsters” si „Rocketman” au debutat modest in box office-ul nord-american

Godzilla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lungmetrajul „Godzilla: King of the Monsters”, cu un buget de 200 de milioane de dolari, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 49 de milioane, in timp ce fantezia biografica „Rocketman”, despre Elton John, a generat incasari de 25 de milioane de dolari in primul weekend, mai mult de jumatate din bugetul alocat pentru productie. George RR Martin, dupa Game of Thrones: ”Finalul cartii va fi diferit, vor fi si unicorni...” „Godzilla: King of the Monsters”, regizat de Michael Dougherty, este al treilea film din franciza, dupa „Godzilla” (2014, care a generat 93 de milioane de dolari in primul weekend) si &bdqu ...