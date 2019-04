Golania de la Prime Kapital! Proiect de sute de milioane de euro in Zona Industriala fara autorizatie de la primarie. Iesenii sunt prostiti pe fata

Martin Slabbert si Victor Semionov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zona Industriala tinde sa se transforme radical, dar fara acceptul municipalitatii. Dezvoltatorul Prime Kapital, societate infiintata acum doi ani, a achizitionat cladirile si terenurile detinute de Teba Industries, cu peste 20 milioane euro. Aici ar urma sa apara cladiri de birouri, locuinte colective si un hotel, sub denumirea Silk District. In cursul acestei zile, Prime Kapital organizeaza o conferinta de presa care sa ofere detalii legate de viitorul proiect. Insa, initiativa Prime Kapital nu a primit aviz din partea Comisiei de Oportunitate formata din arhitecti, discutiile urmand sa fie reluate. Acest aviz este necesar pentru a doua etapa, dezbaterea din Comisia de Urbanism. In ...