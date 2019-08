'Good Boys', cel mai bun debut de anul acesta pentru o comedie originala

Comedia „Good Boys”, regizată de Gene Stupnitsky, a generat în primul weekend pe marile ecrane nord-americane încasări de 21 de milioane de dolari, debutând pe primul loc în box office, scrie news.ro.

Filmul produs de Seth Rogen şi Evan Goldberg este primul din categoria comediilor nerecomandate spectatorilor cu sub vârste sub 17 ani care debutează pe primul loc în ultimii trei ani, de la „The Boss”, cu Melissa McCarthy. În plus, „Good Boys” a înregistrat şi cel mai bun weekend de debut de anul acesta pentru o comedie originală, potrivit Variety.

Lungmetrajul are în centru trei băieţi de clasa a şasea care renunţă la şcoală şi pornesc într-o călătorie epică. Ei cară din întâmplare droguri, sunt urmăriţi de adolescente, totul în timp ce încearcă să ajungă acasă la timp pentru o mult-aşteptată petrecere.

Filmul de acţiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba în distribuţie, a coborât un loc în clasament, după ce, în al treilea weekend de la premieră, a generat încasări de 14,1 milioane de dolari.

Lungmetrajul live-action „The Lion King", regizat de Jon Favreau, şi-a menţinut poziţia, a treia, după al cincilea weekend de la debut, când a generat încasări de 11,9 milioane de dolari. În total, la nivel global, filmul pentru care şi-au împrumutat vocile Beyonce Knowles, Donald Glover şi James Earl Jones, a depăşit 1,4 miliarde de dolari încasări.

Un alt new-entry în box office-ul nord-american este cel al animaţiei „The Angry Birds Movie 2”, clasată pe locul al patrulea în top. Filmul a generat încasări de 16,2 milioane de dolari.

Filmul horror „Scary Stories to Tell in the Dark", regizat de André Øvredal, a coborât trei locuri în clasament, până pe cinci, cu încasări de 10 de milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.

Un alt horror, „47 Meters Down: Uncaged” - în care un grup de adolescente se aventurează într-un oraş scufundat -, s-a clasat pe locul al şaselea, după primul weekend pe marile ecrane nord-americane, cu încasări de 9 milioane de dolari.

Filmul de aventuri „Dora and the Lost City of Gold", regizat de James Bobin, s-a clasat pe locul al şaptelea, în coborâre trei poziţii, cu încasări de 8,5 milioane de dolari în al doilea weekend de la debut.

Cel de-al nouălea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time... in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino şi Margot Robbie în distribuţie, a generat - în al patrulea weekend de la premieră - încasări de 7,6 milioane de dolari, clasându-se pe locul al optulea, în coborâre trei poziţii.

„Blinded By the Light”, povestea unui tânăr britanic care găseşte în anii 1980 refugiu în muzica lui Bruce Springsteen, a debutat pe locul al nouălea. Filmul a generat încasări de 4,45 milioane de dolari.

Lungmetrajul „The Art of Racing in the Rain", cu Kevin Costner, Amanda Seyfried şi Milo Ventimiglia în distribuţie, a coborât patru locuri, până pe zece, cu încasări de 4,4 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.