Google Assistant tine minte locul de parcare

Identificarea automata a locului in care a fost parcata masina este cea mai noua facilitate pe care o ofera asistentul digital disponibil pe telefoanele cu Android. Printr-o simpla intrebare in limba engleza sau alta limba suportata de Google Assistant, precum "Hey, Google, where did I parked my car", asistentul va indica locul in care el crede ca utilizatorul a parcat masina. Identificarea automata are la baza istoricul locatiilor si schimbarea vitezei de deplasare. Locul in care viteza de deplasare a scazut de la 50 km/h la 3-4 km/h este cel mai probabil locul in care utilizatorul s-a dat jos din masina. Cum sa iti faci un website Wordpress in 5 pasi simpli In fuctie de semnalul GPS si ...