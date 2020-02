Google Maps te urmareste peste tot: Ce sa faci ca aplicatia sa nu-ti mai inregistreze fiecare pas

Aplicatia de harti Google Maps, care a implinit de curand 15 ani, este utila in multe cazuri: iti indica traseul pe care trebuie sa-l urmezi pana in locul dorit (cu masina, pe jos ori cu mijloacele de transport in comun), iti ofera recomandari de restaurante, baruri, obiective turistice, hoteluri si iti aduce in atentie evenimente care te-ar putea interesa, printre altele. Insa exista si reversul medaliei: aplicatia iti inregistreaza cam toate locurile in care te deplasezi. Vestea buna este ca, ...