Google omagiaza Ziua Pamantului 2020

Pandemia de coronavirus a dus nu doar la o lupta pentru echipamente medicale, dar si pentru medici. In Europa, principalul "exportator" de cadre medicale este Romania, remarca publicatia germana Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), care a stat de vorba cu dr. Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

