Google se afla in vizorul Rusiei dupa protestele din Moscova

Serviciul federal pentru control in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa din Rusia, Roskomnadzor, a anuntat ca a cerut Google sa inceteze sa mai faca publicitate ''evenimentelor in masa ilegale'' pe platforma sa YouTube video, relateaza duminica Reuters. Roscomnadzor a indicat ca Rusia va considera o ingerinta in problemele sale interne si o influenta ostila in cazul in care Google nu raspunde cererii sale. Misterul testului militar lamurit de Rusia Zeci de mii de rusi au manifestat sambata in centrul Moscovei pentru democratie si alegeri libere precum si impotriva violentei fortelor de ordine, noteaza DPA. Aceasta a fost a patra demonstratie din tot ...