Google: Stai acasa. Salveaza vieti. Ajuta la combaterea coronavirusului. Stay home. Save lives

Celebrul motor de căutare Google se alatură campaniei Stai acasă. Salvează vieţi. Ajută la combaterea coronavirusului. Stay home. Save lives.alatură, astfel, demersului prin care au fost stabilite unele elemente comportamentale care trebuiesc urmate:Spălați-vă mâinile de multe ori;Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;Animalele de companie nu transmit coronavirus.La 20 martie a creat si atunci un Doodle nou în semn de recunoaştere a lui Ignaz Semmelweis şi a spălării mâinilorIgnaz Semmelweis, supranumit salvatorul mamelor, s-a născut la 1 iulie 1818, Buda-Tabán, în Ungaria, şi a murit la 13 august 1865.A rămas celebru pentru că a descoperit că, prin simple măsuri de igienă în clinicile de obstetrică, poate fi drastic redus riscul de apariție a febrei puerperale.Semmelweis este unul dintre fondatorii asepsiei.El este cel care a impus ca înainte de examinarea unei femei însărcinate, personalul medical trebuie să-și spele mâinile și să le dezinfecteze cu o soluție de clorură de var.