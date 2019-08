Gordon Brown despre Brexit: "o calamitate economica fara precedent"

Gordon Brown google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul premier britanic Gordon Brown a declarat ca Regatul Unit, care in trecut a fost admirat in intreaga lume pentru toleranta si deschiderea sa spre exterior, prezinta in prezent o alta fata, cea a divizarii, intolerantei si a obsesiei fata de propriile trairi interioare, informeaza duminica agentia Press Association. Intr-un editorial publicat de The Observer, Brown a scris ca, la nici trei saptamani de la venirea la putere ca premier a lui Boris Johnson, "nationalismul englez este in ascensiune, Partidul Conservator si Unionist s-a reincarnat in Partid Conservator si al Brexitului, iar de unionism pare sa nu mai ramana nici urma". El a adaugat ca Regatul Unit a sacrificat bunul simt pentru ...