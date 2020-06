Gordon Brown il ataca dur pe Trump și cere reacția rapida a liderilor mondiali

Gordon Brown, fost premier al Marii Britanii, avertizează cu privire la „repetarea anilor 30” în prognoza mondială sumbră pentru perioada de după pandemie, din cauza refuzului unor țări de a conlucra. O amplă analiză semnată de experimentatul politician laburist a fost publicată, marți, de The Guardian, dezlegând tăcerea marilor puteri referitoare la ieșirea din criză. […] The post Gordon Brown îl atacă dur pe Trump și cere reacția rapidă a liderilor mondiali appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.