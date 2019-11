GPeC SUMMIT 2019: Peste jumatate dintre romani fac cumparaturi online cel putin o data pe luna

În 2019, 56% dintre români au făcut cel puțin o achiziție online

În mediul online, românii cheltuiesc cea mai mare sumă de bani pe sejururui, servicii de turism și servicii hoteliere

Primele trei website-uri de pe care românii cumpără online sunt eMag, OLX și Altex

Studiul prezintă evoluția pieței în ulitmii trei ani si este reprezentativ pentru mediul urban, acolo unde volumul de tranzactii este semnificativ pentru realizarea unui astfel de studiu. De la an la an,, astfel că, în 2019, 10% mai mulți români au achiziționat produse sau servicii online comparativ cu 2018 și cu 27% mai mult decât în 2017.Un alt trend crescător este reprezentat de plata cu cardul pentru cumpărăturile online., iar principalele categorii de produse și servicii achiziționate sau plătite online sunt următoarele: Facturi, servicii și utilități; Produse FMCG; Produse vestimentare și Activități de relaxare și divertisment.Ceea ce a rămas constant este numărul magazinelor online vizitate de-a lungul unui an:În ceea ce privește comportamentul în mediul online,Primele trei website-uri din care românii cumpără online sunt eMag, OLX și Altex, magazine universale sau axate pe vânzarea de electrocasnice. Cu cât un website este mai puțin cunoscut, cu atât va avea mai degrabă succes doar la o categorie restrânsă de cumpărători, mai exact la cei care cumpără des online.Brandingul și notorietatea magazinului sunt la fel de importante și în online; jumătate dintre români preferă să cumpere dintr-un magazin cunoscut, chiar dacă prețurile sunt mai mari sau timpul de livrare este mai lung.GPeC a pornit ca un eveniment de pionierat în comerțul electronic din România, cu o primă ediție organizată în 2006. Luând startul într-o perioadă în care comerțul online se afla în stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor și comercianților online, al specialiștilor în marketing, contabilitate sau vânzări pentru afacerile online.În contextul digitalizării, evenimentul a crescut și s-a adaptat la noile nevoi de învățare ale specialiștilor în marketing și comunicare, în prezent adresându-se tuturor brandurilor care activează în Digital, dar și zonei Corporate interesată de digitalizarea afacerilor tradiționale.Andrei Radu, Founder & CEO GPeC, andrei.radu@gpec.roElena Dobre, PR Specialist MSL The Practice, elena.dobre@thepractice.ro