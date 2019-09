GPeC SUMMIT isi anunta startul: pe 4-5 noiembrie are loc evenimentul-cheie de E-Commerce si Digital Marketing al toamnei

“An de an ne dorim să aducem pe scena GPeC SUMMIT speakeri după care publicul nostru râvnește. De exemplu, vedeta ediției din toamna anului trecut a fost Nir Eyal, autorul celebrei cărți “Hooked: How To Build Habit-Forming Products”, devorată de comunitatea specialiștilor în marketing online din România.



Anul acesta, ni se alătură Ryan Holiday, cunoscut pentru filosofia lui care va inspira participanții la GPeC SUMMIT în strategia de Content Marketing, dar și pe plan personal prin învățăturile preluate din Stoicism” a spus Andrei Radu, organizatorul GPeC.