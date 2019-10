GPeC SUMMIT si iSense Solutions: dezvaluie primele rezultate ale studiului privind piata de comert electronic din Romania

Românii cheltuiesc cele mai mari sume î n online pentru sejururi și servicii de turism (1.429 lei î n medie pe an) și pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei în medie pe an)

În 2019, propor ția celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) față de 2018

Principalul motiv pentru care românii comandă produse și servicii online este economisirea timpului

“În fiecare an analizăm schimbările care se petrec la nivel comportamental pe site-urile de comerț electronic de produse și servicii în rândul românilor. De la an la an, vedem creșteri constante ale pieței. Ne interesează, în mod special, să vedem evoluția numărului de oameni care accesează site-uri de comerț electronic și care sunt motivele pentru care aceștia preferă cumpărăturile online în detrimentul celor realizate în magazinele fizice.



Piața este favorabilă în continuare pentru deschiderea de noi magazine, dar brandurile vechi, cunsocute deja publicului, sunt preferate de români.



Aștept cu nerăbdare evenimentul GPeC SUMMIT de pe 4 și 5 noiembrie pentru a dezvălui în detaliu rezulatele complete ale studiului în fața celor mai pasionați specialiști din industrie,” a declarat Andrei Cânda, Managing Partner iSense Solutions.

“Ne bucurăm să îi avem alături și în acest an pe partenerii noștri de încredere de la iSense Solutions care ne oferă certitudinea că evenimentul GPeC SUMMIT este de o importanță vitală pentru dezvoltarea specialiștilor în comerț electronic și marketing digital din România, cât și pentru antreprenorii din acest domeniu.



Cifrele arată o creștere constantă a pieței ceea ce ne încurajează să continuăm pionieratul în dezvoltarea pieței de eCommerce din România,” a declarat Andrei Radu, organizatorul GPeC SUMMIT.



Rezultatele complete ale studiului vor fi dezvăluite în exclusivitate la evenimentul GPeC SUMMIT care are loc pe 4 – 5 noiembrie la Teatrul Național București.

Deja o tradiție a evenimentului dedicat comerțului electronic și marketingului digital, GPeC SUMMIT anunță câteva dintre cele mai importante statistici privind comportamentul de consum al românilor pe website-urile de comerț electronic.Studiul prezintă evoluția pieței în ulitmii trei ani si este reprezentativ pentru mediul urban, acolo unde volumul de tranzactii este semnificativ pentru realizarea unui astfel de studiu. De la an la an,, astfel că, în 2019, 27% mai mulți români au achiziționat produse sau servicii online cel puțin o dată pe lună comparativ cu 2017. Față de 2018, creșterea a fost de 10%.GPeC a pornit ca un eveniment de pionierat în comerțul electronic din România, cu o primă ediție organizată în 2006. Luând startul într-o perioadă în care comerțul online se afla în stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor și comercianților online, al specialiștilor în marketing, contabilitate sau vânzări pentru afacerile online.În contextul digitalizării, evenimentul a crescut și s-a adaptat la noile nevoi de învățare ale specialiștilor în marketing și comunicare, în prezent adresându-se tuturor brandurilor care activează în Digital, dar și zonei Corporate interesată de digitalizarea afacerilor tradiționale.Andrei Radu, Founder & CEO GPeC, andrei.radu@gpec.roElena Dobre, Communication Specialist MSL The Practice, elena.dobre@thepractice.ro