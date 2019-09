Grațiela Gavrilescu, scene rupte din emisiunea 'Iarta-ma': 'ALDE a fost creat in jurul lui Calin Popescu-Tariceanu pe care eu il recunosc a fi președinte'

Deputata Grațiela Gavrilescu, unul dintre cei trei membri ALDE ademeniți cu funcții ministeriale de PSD să încalce decizia partidului, încearcă să-și netezească drumul de întoarcere în sânul formațiunii pe care tocmai a trădat-o. Rămasă pe dinafară după ce a pierdut postul de ministru pentru care a trădat, respinsă fiind de președintele României, Grațiela Gavrilescu ridică osanale liderului ALDE, pentru a-și obține iertarea:

„ALDE a fost creat în jurul lui Călin Popescu Tăriceanu pe care eu îl recunosc a fi președinte, eu am luptat pentru a apăra un om liberal autentic în România, știu pentru ce am plecat la momentul respectiv din PNL și eu consider că în momentul acesta este nevoie reorganizare și de reformare a partidului. Dar ca membru fondator al partidului el trebuie să poarte un dialog cu toți cei care la momentul 0 au pus umărul la formarea acestui partid. Mă consider în continuare un membru al partidului, pentru că în statutul partidului scrrie clar cum trebuie exclus un membru, cu votul majorității membrilor Delegației Permanente Naționale a Partidului, lucru care nu s-a făcut. Eu aștept în continuare o decizie, deși cred că pentru ceea ce am făcut nu merit să fiu exclusă”, a declarat, la Digi 24, Grațiela Gavrilescu.