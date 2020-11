Gradina Zoologica a GROAZEI din Timișoara se INCHIDE: a fost condusa de un candidat PNL la Camera Deputaților

Grădina Zoologică din Timişoara se va închide, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu un pui de cerb, bolnav, foarte slab, iar oamenii s-au revoltat afirmând că animalele nu sunt îngrijite corespunzător. Grădina a fost condusă ani de zile de Claudiu Chira, membru PNL Timiș uns în funcție de fostul primar Nicolae Robu. Acum, Chira e candidat PNL la Camera Deputaților.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că s-au luat măsuri pentru salvarea puiului de cerb şi a subliniat că animalul nu a fost prost îngrijit.

Citește și: Tudor Chirilă a EXPLODAT după ce presa l-a CRITICAT pentru că a cerut ajutor de la Guvern: Acum, liber la hatereală

"Ştiu că foarte multă lume s-a îngrijorat după poza cu cerbul bolnav de la Grădina Zoo. Am vorbit şi eu de mai multe ori despre situaţia de la Zoo, care este deloc acceptabilă. În Grădina Zoologică nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile şi trăieşte pe un buget enorm de mic, la limită, nu există o administraţie profesionistă. Muncitorii se străduiesc, dar îngrijirea animalelor nu este la standarde normale. Avem acest cerb bolnav. Am trimis ieri veterinarul nostru şi azi am înţeles că este şi un cabinet extern care a venit. Starea lor de sănătate nu este bună. Diagnosticul este indigestie prin impastare, adică s-a aglomerat hrana în stomac. Mă tem că pentru acest cerb nu sunt şanse foarte mari. Subliniez că nu a fost o maltratare. E foarte clar că situaţia la Zoo nu mai poate să rămână aşa cum este", a explicat primarul Timişoarei.

Dominic Fritz a decis închiderea Grădinii Zoologice până când se vă găsi o soluţie pentru dezvoltarea şi modernizarea parcului. Acesta a spus că va cere ajutor reprezentanţilor grădinilor zoologice din oraşele înfrăţite cu Timişoara.

"Am luat decizia să închidem Grădina Zoologică până când avem un concept de dezvoltare foarte clar, până nu putem să facem investiţii majore, până nu putem avea o grădină în care diversificarea este prioritate, să avem o grădină în care animalele şi bunăstarea lor sunt pe primul loc. Analizăm ce presupune această închidere, dacă pentru o parte din animale putem să avem grijă, altele vor fi relocate, dar toate trebuie analizate cu grijă şi facem paşii necesari. O să iau legătra cu oraşele înfrăţite, Karlsruhe, Szeged, o să iau legătură cu ei pentru a dezvolta o Grădină Zoo mai modernă şi mai respectuoasă pentru drepturile animalelor", a anunţat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.