Gradinita P.P. 16 dezvolta valorile spiritualitatii in luna aprilie

Tema lunii aprilie – SPIRITUALITATE – este cea mai complexa si mai "incapatoare" de pretioase valori umane: credinta, iertare, iubire, speranta, blandete, modestie, rabdare, modestie, adevar, liniste si pace. In luna renasterii naturii, a invierii divinitatii, cand Sfanta Sarbatoare Pascala este asteptata si celebrata cu credinta si piosenie profunda de catre toti crestinii, am incercat si noi, in gradinita, sa valorizam zilele premergatoare marii sarbatori, prin transmiterea unor cunostinte despre spiritualitate si morala, prin generarea unor situatii de traire intensa sau de exemple de modele frumoase de persoane, care sa dea nastere, in sufletul celor mici, a minunate s ...