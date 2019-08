Gradinita privata Santa Maria del Mar“ din Constanta, acreditata de Ministerul Educatiei Nationale. Legaturi cu Gradinita Micul Regat“ (galerie foto)

Emyon Land SRL, în datele Registrului Comerţului

Grădiniţa privată „Santa Maria del Mar“, care funcţionează pe firma Emyon Land SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, a fost acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale.Precizăm că numele lui, asociat în firma Emyon Land SRL, mai apare şi în societatea Micul Regat EDU Center SRL, care administrează Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie (cunoscut şi sub denumirea de Grădiniţa „Micul Regat“).Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat ordinul privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Santa Maria del Mar“ din municipiul Constanţa. Astfel, potrivit ordinului, se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Santa Maria del Mar“, cu sediul în municipiul Constanţa, strada Ion Raţiu nr. 27, pentru nivelul de învăţământ preşcolar cu program "normal" şi program „prelungit", limba de predare "română", începând cu anul şcolar 2019-2020.Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Santa Maria del Mar“ din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. Unitatea de învăţământ are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024. Este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de ARACIP, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor ce au stat la baza acreditării.Societatea comercială Emyon Land SRL, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Santa Maria del Mar“, Direcţia generală învăţământ superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, ARACIP, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Acesta intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României nr. 686/20.08.2019.Înfiinţată în anul 2014, Emyon Land SRL are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Pufleanu Dumitru este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă de Învăţământ preşcolar. În anul fiscal 2016, societatea cu 6 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 136.411 lei şi o pierdere de 99.039 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu 5 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 212.136 de lei şi o pierdere de 55.839 de lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 3 salariaţi, o cifră de afaceri de 130.321 de lei şi o pierdere de 68.923 de lei.Potrivit Registrului Comerţului, firma Micul Regat Edu Center SRL, înfiinţată în anul 2010, are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt:şi, fiecare cu 50% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de activităţi de îngrijire zilnică pentru copii, este Pufleanu Dumitru.În anul fiscal 2016, societatea are un singur angajat, o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 26.442 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu un singur salariat a declarat o cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 8.423 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: zero salariaţi, cifră de afaceri de zero lei şi o pierdere de 2045 lei.La început lunii iunie 2014, zeci de părinţi au intrat în alertă după ce au vizionat imaginile surprinse de camerele de luat vederi din Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie „Micul Regat“ din Constanţa, administrat de societatea Micul Regat EDU Center SRL. Părinţii au rămas înmărmuriţi când au văzut cum propriii lor copii, pe care îi credeau în siguranţă la grădiniţa menţionată, erau agresaţi fizic şi verbal. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale grădiniţei datează din noiembrie 2013.