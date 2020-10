GRAFIC Cate teste s-au facut in Romania in ultimele 14 zile. Evolutia gradului de pozitivare pe zile

In ultimele doua saptamani numarul testelor efecutate zilnic in Romania, pentru depistarea COVID-19, a fost oscilant. Cel mai mic numar a fost inregistrat in 19 octombrie, intr-o zi de luni, cand s-au prelucrat doar 8.040 de teste, iar cel mai mare numar a fost miercuri, 21 octombrie, cu 37.025 de teste.