Gramofone va urca, alaturi de FiRMA, in deschiderea concertului Bon Jovi de la Bucuresti

Trupa românească Gramofone va urca, alături de FiRMA, pe scena din Piaţa Constituţiei în deschiderea concertului pe care grupul american Bon Jovi îl va susţine duminică la Bucureşti, anunță news.ro.

Gramofone, una dintre cele cinci trupe selectate să cânte la evenimentul Romanian Music Export, a debutat discografic în 2017, cu „Confessions from the Belly of the Beast”.

Trupa este alcătuită din Andrei Mardar (voce), Tibi Ionescu (bas), Cristi Nicoară (tobe), Vlad Dumitrescu (chitară) şi Paul Drăguşin (clape).

Bilete pentru concertul Bon Jovi pot fi cumpărate din reţeaua Eventim, la următoarele categorii de preţuri:

• Acces General – 230 lei

• Golden Circle – 380 lei

• Diamond Circle – 600 lei

• Tribuna VIP – 750 lei

• Silver VIP Experience Package – 777.15 lei

• Diamond VIP Experience Package – 1,114.12 lei

• Platinum VIP Experience Package – 1,929.35 lei

• Ultimate VIP Experience Package – 2,445.65 lei

Turneul „This House Is Not For Sale” al trupei Bon Jovi a ajuns în Europa pe 31 mai, iar concertul de la Bucureşti va încheia această serie de show-uri.

Bon Jovi cântă în formula: Jon Bon Jovi (voce, chitară), David Bryan (clape), Tico Torres (baterie), Hugh McDonald (bas), John Shanks (coproducător), Everett Bradley (multi-instrumentist) şi Phil X (chitară).

Acesta va fi al doilea concert susţinut de grupul rock la Bucureşti. Bon Jovi a mai cântat în Piaţa Constituţiei în luna iulie a anului 2011.

„This House Is Not For Sale” este cel mai recent material de studio lansat de trupă - cel de-al 13-lea album. Discul a fost lansat pe 4 noiembrie 2016 prin intermediul casei Islands Records şi a ajuns pe primul loc în topul Billboard în a doua săptămână după lansare.

Trupa Bon Jovi a fost înfiinţată în 1983 de solistul Jon Bon Jovi, clăparul David Bryan şi toboşarul Tico Torres. Formaţia americană a lansat 13 albume de studio, care au fost vândute în peste 130 de milioane de copii pe plan mondial, şi a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii muzicale, inclusiv un premiu Grammy şi două American Music Awards.

Din formula originală au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru a urma o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994.

În 2018, Bon Jovi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.