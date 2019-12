Grasimea, mai ales cea abdominala, iti afecteaza inclusiv creierul

Pe masura ce pierdem din masa musculara si castigam in tesut adipos, si procesul gandirii are de suferit. Aceasta nu va mai fi la fel de flexibila, arata un studiu recent publicat in Brain, Behavior […]

