Gratiela Duban si Ghita, nominalizati pentru eliminare la Survivor Romania! "Vreau sa raman pentru ca mi-am gasit aici un suflet ca al meu!"

O noua infrangere pentru Faimosi, dupa ce Razboinicii i-au invins la proba de imunitate cu o diferenta de scor uriasa, de 7-2.

Dezamagiti, cei din echipa rosie s-au pregatit de un nou Consiliu.

"Am pierdut 3 imunitati la un scor foarte mare. E o stare in echipa ca la inceput, cand aveam toate discutiile. Asta a fost sa fie, trebuie sa nominalizam. Sper sa ne revenim, iar echipa sa fie cea de care vorbeam si inainte" a spus Cezar.

Tensiunile din echipa si-au spus cuvantul in ultima perioada.

"Am pierdut acel spirit de echipa. Acum 2-3 saptamani, cand ne mergea bine, eram mai uniti, trageam toti. E posibil sa ne fi afectat si starea emotionala din grup", a mai spus Mihai

"Cred ca chiar de dinainte sa plece Andi incepusem sa ne acceptam mai mult. SUntem aceeasi oameni, dar trebuie sa convietuim impreuna, sa fim un grup. Orgoliile nu prea se mai arata, toata lumea e impacata si lucrul acesta ne ajuta foarte mult, mai ales ca acum intram cu totii pe teren", a declarat Karina.

Ghita si Gratiela, nominalizati spre eliminare

Gratiela era prima nominalizata a echipei, iar prin vot, Ghita a ajuns si el la vot

Asiana: "Il votez pe Ghita pentru ca de ceva vreme nu a mai adus puncte pe traseu si pentru ca el si Gratiela provoaca multe certuri si discutii fara sens in echipa".

Elena: "Pentru ca alimenteaza certurile si scenariile Gratielei si nu evolueaza."

Gratiela: "Mihai, pentru ca este omul care m-a dezamagit cel mai tare in acest concurs, din pacate"

"In fata publicului, in urma consiliului din aceasta seara, va merge Ghita. 5 voturi pentru Ghita, 3 pentru Mihai. Cei doi faimosi nominalizati pentru votul publicului sunt Ghita si Gratiela.", a anuntat Dan Cruceru.

Ghita s-a simtit incoltit de colegii de echipa.

"Ma asteptam sa fiu cel nominalizat, dar nu vreau sa imi las prietenul la greu, am zis sa o sustin pe Gratiela. Dimineata am avut o discutie cu Cezar in care mi s-au explicat niste aspecte, pentru ca de cele mai multe ori spun ceea ce gandesc si probabil ca am si reactiile pe care le am...si aa s-a ajuns la concluzia ca eu as fi unul din cei care distrug echipa.", a spus Ghita la consiliu.



Gratiela s-a aratat extrem de emotionata de nominalizari, marturisind ca, in situatia in care Ghita va pleca ii va fi greu fara el.

"Este foarte greu sa exprim ce simt. Daca ai mei colegi cred ca asa este ok si au pus egal la cele doua luni si asta merit, si asta merita Ghita, nu am ce sa fac. Sa nu uitam. Ghita o fi el cum o fi, gura sparta, dar a adus puncte multe echipei si importante. De-a lungul timpului au fost oameni care nu s-au adaptat si s-au certat cu majoritatea si pana la urma multumita punctelor a fost acceptat...ce sa zic. Nu mai cred in echipa asta. Si noi suntem o echipa doar cand castigam. Cand nu mai castigam nu mai suntem.

La un moment dat, nu o sa dau nume, mi s-a reprosat ca am fost impresionata de povestea de viata a lui Ghita. Pur si simplu s-au legat niste lucruri intre mine si Ghita. In mine e o ceata acum, e o apasare...oricum, in seara asta am fost foarte linistita si foarte fericita pentru ca nu au putut sa ma voteze de doua ori.

Vreau sa raman pentru ca mi-am gasit un suflet ca al meu. Ghita imi este apropiat, prietenia noastra nu inseamna doar aici, la Survivor. Vreau si pentru copilul meu sa raman aici, sa ii arat ca sunt o luptatoare.", a declarat sotia lui Andrei Duban.

