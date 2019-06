Gratiela Gavrilescu vrea sa ucida 140 de ursi si peste 90 de lupi. ONG de mediu: Ascunde interesele industriei vanatorii

Ministerul Mediului a pus zilele acestea in dezbatere un ordin prin care da unda verde posibilitatii uciderii a 140 de ursi si 94 de lupi pe teritoriul Romaniei. Ministrul Gratiela Leocadia Gavrilescu, cea care a semnat ordinul, sustine ca aceasta cota este necesara "in interesul sanatatii si securitatii populatiei si in scopul prevenirii unor daune importante".