Gratis la UNTOLD și Neversea pentru elevii care iau nota 10 la Bacalaureat. Organizatorii ofera abonamente pe patru zile

Elevii primesc o ofertă de nerefuzat din partea organizatorilor festivalurilor UNTOLD și Neversea. “Cine ia 10 la Bac intră gratuit la UNTOLD, iar cine s-a înscris la examenul maturității primește preț special la abonamentele UNTOLD și Neversea”. Organizatorii UNTOLD și Neversea își propun să susțină performanța în educație și să-i premieze pe cei care iau The post Gratis la UNTOLD și Neversea pentru elevii care iau nota 10 la Bacalaureat. Organizatorii oferă abonamente pe patru zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.