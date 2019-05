Gratuitate la calatoria cu trenul. Cine ar putea beneficia de aceasta facilitate

gara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a anuntat astazi ca este posibil ca si elevii sa beneficieze in viitor de transport gratuit cu trenul, cum au in prezent studentii. Intrebat de ce elevii nu pot calatori gratis cu trenul ca si studentii, ministrul Budai a spus ia in calcul si aceasta varianta. "Nu avem nicio intentie sa scoatem subventiile pentru studenti din calcul. Noi le-am dat, noi le vom pastra. Consideram ca studentii circula in acest moment, mult mai des decat elevii. Probabil, pe viitor ne vom gandi si la extinderea acestei masuri, dar acum suntem in aceasta situatie si noi asiguram ca atat timp suntem la guvernare, nu avem de gand sa o scoatem. Pe viitor ne putem gandi si la extin ...