Grav accident de circulatie pe A1, la km 99

Impact mortal in noaptea de sambata spre duminica, pe A1, la km 99. Accidentul a avut loc intre un autoturism si doua autoutilitare, pe sensul de Pitesti.

La fata locului au fost mobilizate un echipaj cu o autospeciala de interventie, un echipaj cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie intensiva si un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Una dintre autoutilitare era stationata pe banda de urgenta, iar in urma impactului soferul in varsta de 45 de ani a ramas captiv sub vehicul cu politraumatisme grave, plagi si escoriatii. Pasagera lui – in varsta de 44 de ani – a fost acrosata si a decedat pe loc.

In a doua autoutilitara au fost gasiti incarcerati un barbat de 21 de ani si un baiat de 14 ani, care au fost descarcerati si predati echipajelor medicale, pentru acordarea ingrijirilor medicale si transportul la spital, iar in autoturism se afla un barbat care nu a necesitat ingrijiri medicale.

