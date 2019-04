GRAV accident feroviar in Polonia! Doi oameni au murit dupa ce o ambulanta a fost lovita de tren - VIDEO

Ambulanta 1 Accident teribil pe calea ferata, in Polonia: doi oameni au murit in momentul in care ambulanta care-i transporta a fost spulberata de un tren. Tragedia a avut loc in estul tarii, cand echipajul se indrepta catre un bolnav. Barierele de la trecerea de cale ferata au coborat chiar cand masina a ajuns pe sine. Soferul a incercat sa intoarca, in timp ce martorii il avertizau ca trenul se apropia cu viteza. A fost, insa prea tarziu, fiindca dupa cateva secunde, ambulanta a fost lovita frontal. Vezi si: Exclusiv! O persoana a cazut din tren! Totul s-a intamplat la Iasi - FOTO,VIDEO Mormanul de fiare a fost purtat zeci de metri, iar medicul si asistentul au murit pe loc. Singurul care a scapat cu viata a fost soferul, transportat la spital cu un elicopter. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...