Grav accident in apropiere de Letcani dupa ce s-au ciocnit doua microbuze. A fost activat planul rosu de interventie - FOTO & Live VIDEO

Un grav accident s-a produs in aceasta seara in apropiere de Letcani. Doua microbuze, care transportau in total 27 de pasageri au intrat in coliziune. La ora 21.15 a fost activat planul rosu de interventie. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale serviciului de ambulanta, precum si unul de Descarcerare, deoarece o victima era incarcerata intre fiarele contorsionate ale unui microbuz. Din primele informatii, cel putin sapte persoane au suferit traumatisme minore. Echipajele de ambulanta aflate la fata locului evalueaza victimele, in timp ce politistii incearca sa afle cu exactitate care sunt circumstantele producerii teribilului accident. Sursa foro: ISU Iasi