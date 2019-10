Grav accident intre o ambulanța și un taxi in centrul Clujului. Șase persoane au fost ranite. FOTO

Accident 3

Un grav accident de circulație, în care au fost implicate două mașini, a avut loc în cursul serii de vineri spre sâmbătă, în Piața A. Iancu din Cluj-Napoca. Conducătorul auto al unei ambulanțe, un bărbat in vârstă de 43 de ani din municipiul Dej, a pătruns in intersecție pe culoarea roșie a semaforului, având in funcțiune semnalele acustice și luminoase. A fost lovit de un taxi care circula regulamentar pe culoarea verde si care era condus de un bărbat de 37 de ani din Cluj-Napoca. În total șase persoane au fost rănite. Pasagera din taxi, o tânără de 19 ani, rănită grav ceilalți 5 ușor. In ambulanță se aflau 4 persoane, 1 pacient, medic și asistent medical și conducătorul auto.

