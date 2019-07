Grav accident la Fundatie. O masina s-a izbit in statuia lui Mihai Eminescu de langa Biblioteca Centrala Universitara - FOTO / VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accident spectaculos in aceasta noapte la Fundatie. Datorita vitezei excesive, un autoturism s-a izbit de statuia lui Mihai Eminescu aflata in imediata vecinatate a Bibliotecii Centrale Universitare. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime ci doar cu pagube materiale. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Politiei si de la Ambulanta. Soferul autoturismului a fost testat cu alcool-test, rezultatul fiind zero. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...