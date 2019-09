Grav accident rutier. Cinci victime internate

Accident Rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un grav accident de circulatie a avut loc, marti, pe pe DN7, in dreptul manastirii Cornet, judetul Vialcea, unde cinci persoane, printre care si un copil, au fost ranite. In accident a fost implicat un autotren care a acrosat un autoturism. Potrivit IPJ Valcea, conducatorul autotrenului, un barbat de 50 de ani din judetul Alba, nu ar fi pastrat distanta regulamentara si a acrosat autoturismul care redusese viteza pentru a efectua manevra de viraj la stanga. In autoturism se aflau cinci persoane – doua femei, doi barbati si un copil minor, care au fost ranite. EXCLUSIV! Accident rutier, in Iasi. Au fost implicate doua autoturisme - FOTO, VIDEO De asemenea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgent ...