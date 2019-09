Grav accident rutier soldat cu trei persoane ranite si o fetita de 10 ani in coma

Accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier grav, in care au fost ranite trei persoane, dintre care o fetita de 10 ani a fost transportata la spital in coma, s-a produs vineri dupa-amiaza, pe DN 22C, intre localitatile Medgidia si Cernavoda, doua autoturisme intrand in coliziune, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. "Un barbat de 24 de ani ce conducea un autoturism pe DN 22 C, pe DN 22C, dinspre Medgidia catre Cernavoda, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, cu carosabil umed, a pierdut controlul directiei intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga si a patruns pe sensul opus de mer ...